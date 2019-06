Was von der Mariahilfer Straße bleibt, wenn Vassilakou geht

Oktober 2012

Vassilakou präsentiert, nach einem ersten Bürgerbeteiligungsprozess, das künftige Verkehrskonzept (siehe Foto). Demnach soll beinahe die gesamte Straße so gut wie autofrei werden. Eine Gliederung in drei Abschnitte wird angekündigt. Ob Autos die Shoppingmeile dann noch queren dürfen, sollen die Anrainer in einer Befragung entscheiden werden. Die Opposition spricht von Pfusch und Chaos.