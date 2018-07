Nach Umbau: Unfälle auf Mariahilfer Straße stark zurückgegangen

Vor fast drei Jahren war es soweit: Die Umgestaltung der inneren Mariahilfer Straße in eine Fußgänger- und Begegnungszone wurde nach jahrelangen Debatten – unter anderem über die Verkehrssicherheit - abgeschlossen. Pünktlich zum Jubiläum hat die Radlobby nun Unfallzahlen in dem verkehrsberuhigten Abschnitt analysiert. Demnach sind die polizeilich aufgenommenen Zusammenstöße mit Personenschaden seit dem Umbau stark zurückgegangen.

2012 - dem letzten Jahr mit der alten Verkehrsorganisation - wurden auf der Wiener Einkaufsmeile zwischen Kaiserstraße und Museumsplatz 51 Zusammenstöße verzeichnet. 2013 startete der Probebetrieb als Fußgängerzone (mit Radfahrerlaubnis), eingefasst von zwei Begegnungszonen.

2014 wurde dieses Konzept nach einer Bürgerbefragung zum Dauerzustand erklärt, mehrmonatige Bauarbeiten folgten. In diesem Jahr kam es nur zu 13 Unfällen, 2015 und 2016 war das Niveau ähnlich niedrig. 2017 wurden 18 Zusammenstöße verzeichnet - das sind um zwei Drittel weniger als vor dem Umbau.

"Sicherer für alle"

Roland Romano, Sprecher der Interessensvertretung Radlobby, macht drei Faktoren für den Rückgang verantwortlich. „Es sind dort weniger Kfz unterwegs, sie fahren nur mehr in eine Richtung und der Verkehr ist langsamer.“ Zur Erinnerung: In der Begegnungszone beträgt das Tempolimit 20 km/h, in der Fußgängerzone ist für Radfahrer Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben.

„Verkehrsberuhigte Straßen sind sicherer für alle“, sagt Roland Romano. Er sei überzeugt, dass sich ihre positiven Effekte auch in anderen Straßenzügen einstellen würden – wie etwa in der Rotenturmstraße, die derzeit als mögliche Begegnungszone im Gespräch ist.