Maria Vassilakou: Der Abgang einer Reizfigur

Als bräuchten die Wiener eine Erinnerungshilfe, schickte das Büro der Vizebürgermeisterin am Freitag eine Leistungsbilanz der knapp neunjährigen Amtszeit von Maria Vassilakou aus. Auf zweieinhalb Seiten sind darin minutiös die Projekte der scheidenden grünen Frontfrau aufgelistet: von der neuen Mariahilfer Straße über die Ampelpärchen bis hin zum Judith-Deutsch-Steg im 2. Bezirk.

Dabei wird die Ära Vassilakou auch ohne derartige Eigenwerbung noch länger im Gedächtnis bleiben. Denn keine Wiener Politikerin der jüngeren Vergangenheit hat so viele sicht- und spürbare Spuren im Stadtbild hinterlassen, keine hat aber auch so polarisiert wie die 50-Jährige.

Geboren 1969 in Athen, kommt sie 1986 nach Wien, um Sprachwissenschaften zu studieren. In der ÖH beginnt ihre politische Laufbahn, ehe sie 1995 in den Wiener Gemeinderat wechselt. Als parteiintern Förderer gilt Christoph Chorherr.

Schon bald fällt sie durch ihren hemdsärmeligen Stil auf. „Etwa bei ihrem Auftritt 2006 bei einer Kundgebung gegen den Besuch des US-Präsidenten George W. Bush, als es ihr im Handumdrehen gelang, die tausenden Zuhörer zu begeistern. Hier stand eine Politikerin, die wirklich meint, was sie sagt, ganz ohne NLP-Coaching“, sagt Hans Arsenovic. Der Sprecher der Grünen Wirtschaft Wien ist ein langjähriger Vertrauter der Vizebürgermeisterin.