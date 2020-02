Begegnungszone mit Bim: Wie das Experiment im 3. Bezirk klappen soll

Im 3. Bezirk könnte die erste Begegnungszone entstehen, in der eine Straßenbahn fährt. Das ist zumindest der Wunsch der Grünen. Wie der KURIER bereits berichtete, wollen sie die Landstraßer Hauptstraße zwischen dem Bahnhof und der Rochusgasse in eine Begegnungszone umbauen – und so den Verkehr beruhigen. Dazu soll auch eine neue Bim-Linie beitragen.

Sie soll die Bezeichnung „J“ tragen, vom Stubentor über die Landstraßer Hauptstraße, die Viehmarktgasse, die Maria-Jacobi-Gasse sowie die Leopold-Böhm-Straße zum Gasometer fahren – und den Bus 74A ersetzen.

Der grüne Verkehrssprecher Rüdiger Maresch will diesen Plan in das nächste etwaige rot-grüne Koalitionsabkommen hineinverhandeln.