Grüner Wunsch für die Landstraße: Begegnungszone mit Bim

Die Lösung soll also eine Begegnungszone bringen. Statt der bestehenden Buslinie soll außerdem eine Straßenbahntrasse gebaut werden. Diese hätte nicht nur mehr Kapazitäten und weniger Emissionen, sondern würde durch das sichtbare Gleisbett auch als verbindendes Element zwischen den Bezirksteilen fungieren, meinte Frey. Die Bim soll zwischen dem Stubentor und dem Gasometer pendeln, wobei auch eine Zusatzanbindung an die künftige Eventhalle in St. Marx denkbar sei. "Der Abschnitt zwischen Invalidenstraße und dem Rochusmarkt hätte sogar das Potenzial für eine Fußgängerzone. Das wäre dann sozusagen der zweite Ausbauschritt", meinte Frey.