Wiener Gumpendorfer Straße: Grüne wollen Verkehrsachse kappen

Autos, die mit überhöhter Geschwindigkeit am Esterházypark vorbeifahren. Bewohner der Gumpendorfer Straße, die sich einerseits über Raser und anderseits über Stau beschweren. Und ansässige Geschäftsleute, die sich „viel Grün, wenig Verkehr und beruhigte Verkehrszonen“ wünschen.

Zu sehen – und zu hören – ist all das aktuell in einem knapp zwei Minuten langen Video, das die Mariahilfer Grünen vor wenigen Tagen auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht haben. „Die Menschen in Mariahilf wünschen sich eine neue Gumpendorfer Straße. Schon bald gibt es von uns mehr dazu“, heißt es geheimnisvoll im Begleittext.

„Bald“ ist – so viel steht inzwischen fest – morgen: Am Mittwochvormittag präsentieren die Grünen ihr Konzept zur Neugestaltung der Gumpendorfer Straße, liebevoll auch „Gumpi“ genannt. Und zwar mit Schützenhilfe von Verkehrsplaner Harald Frey von der Technischen Universität ( TU) Wien.

Für manchen mag sich das wie ein Déjà-vu anfühlen. Kein Wunder: Tatsächlich forderten die Grünen schon vor Jahren breitere Gehsteige und mehr Bäume für die Gumpendorfer Straße – anstelle von Parkplätzen. Und auch damals auf Basis einer Studie von TU-Mann Frey. Doch dieses Mal gehen sie weiter.