Spaltpilz Begegnungszone: Warum sie aufregt und was sie leistet

Der simple Grund: Mit der Verringerung der Geschwindigkeit sinkt die Unfallgefahr.

Pro: Effiziente Raumnutzung

Wenn sich die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer eine Fläche teilen, ist das in bestimmten Fällen hinsichtlich Raumnutzung wesentlich effizienter als konventionelle Lösungen.

Bei getrennten Verkehrsflächen kann es hingegen dazu kommen, dass eine völlig überlastet ist, während andere gleichzeitig weitgehend ungenutzt sind.

Pro: Zeitgemäße Lösung

Die Aufteilung des Straßenraums entspricht nach wie vor der Logik der 70er-Jahre, als es – auch in Städten – eine Selbstverständlichkeit war, ein eigenes Auto zu besitzen.

In Zeiten, in denen die Zahl der Autos pro Einwohner konstant zurückgeht, ist es nur konsequent, über eine alternative Aufteilung des Straßenraums nachzudenken. Und zwar über eine solche, in der sich nicht alle anderen Verkehrsteilnehmer dem Auto unterordnen, sondern umgekehrt.

Pro: International bewährt

Begegnungszonen sind kein österreichisches Unikum, sondern vielerorts Realität. In der Schweiz, einem der Pionierländer, wurden etwa bereits rund 300 davon verwirklicht – 51 davon in Zürich, 38 in Bern und 33 in Lausanne. In Belgien, Frankreich, Luxemburg und den Niederlanden gibt es ähnliche Modelle.