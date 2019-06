Umbau der Rotenturmstraße: Das kommt jetzt auf das Grätzel zu

Eigentlich hätten diese Woche nicht nur in der Rotenturmstraße, sondern auch am Schwedenplatz die Baumaschinen auffahren sollen. Denn ursprünglich wollte die grüne Planungsstadträtin Maria Vassilakou die beiden Bereiche in einem Zug neu gestalten.

Am Mittwochvormittag setzt sie nun zumindest den Spatenstich für den - nicht unumstrittenen - Umbau der Rotenturmstraße in eine Begegnungszone. Und bringt damit eines ihrer letzten Projekte als Stadträtin auf den Weg. Der „ Schwedenplatz neu“ bleibt hingegen ein Luftschloss.

Der KURIER beantwortet die sechs wichtigsten Fragen dazu.

1. Sollte nicht schon längst am neuen Schwedenplatz gearbeitet werden?

Die Stadt hat angekündigt, das Areal an der Mündung der Rotenturmstraße ab dem Jahr 2018 in zwei Etappen umzubauen.