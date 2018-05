Wiener Rotenturmstraße: Mariahilfer Straße im Kleinformat?

Sie ist eines jener grünen Projekte, das seit Jahren in der Warteschleife hängt: Die Verkehrsberuhigung der Rotenturmstraße in der Wiener Innenstadt. Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou will das nun ändern. „Mein Vorschlag ist, die Umwandlung der Rotenturmstraße in eine Begegnungszone jetzt anzugehen – in einem Zug mit dem Umbau des Schwedenplatzes“, sagt sie zum KURIER.

Wie berichtet, sollen eine Allee aus Ginkgo-Bäumen und eine neue Pflasterung Schweden- und Morzinplatz künftig verschönern. Die erste Bau-Etappe sollte ursprünglich schon heuer starten. Aufgrund der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs im zweiten Halbjahr, die eine Bausperre in der Wiener City nach sich zieht, muss das Projekt aber warten.

Geht es nach Vassilakou, soll an den Bereich künftig eine niveaugleich gestaltete Rotenturmstraße – ohne Trennung zwischen Gehsteig und Fahrspur – anschließen. Auf der entstehenden Fläche entlang der Gastro- und Einkaufsmeile sollen, wie beim großen Vorbild Mariahilfer Straße, Fußgänger, Auto- und Radfahrer gleichberechtigt unterwegs sein. Ladezonen, Taxi- und Behindertenstellplätze müssten in der rund 400 Meter langen Begegnungszone extra markiert werden. 2015, als die Grünen das Vorhaben erstmals präsentierten, rechnete die Öko-Partei mit einem Verlust von rund 25 Parkplätzen.