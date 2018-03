Rotenturmstraße: Nadelöhr für 14 Millionen Passanten

Die Fußgänger-Spitze von rund 33.800 Personen wurde in der Rotenturmstraße am Silvestertag 2017 verzeichnet, als sich dort die Silvesterpfad-Besucher tummelten. Platz zwei (26.500) und drei (24.100) belegen zwei Einkaufssamstage im Advent. Vergleichszahlen für andere Straßen gibt es aufgrund der neuen Erhebungsmethode nicht. Die aktuellste händische Passantenzählung im mittleren Bereich der Mariahilfer Straße ergab für 2016 eine samstägliche Frequenz von 70.400 Personen.

Eng wird es auf der Rotenturmstraße auch im Sommer, besonders im unteren Bereich. „An sonnigen Tagen ist schnell eine Schlange da“, erzählt Magdalena Sandoval, Leiterin der Eis-Greissler-Filiale. Manchmal rücken sogar Ordner an, um die Eingänge der Nachbar-Geschäfte freizuhalten. Sandoval: „Vor unserer Türe ist ein Nadelöhr. Für uns ist daher eine Begegnungszone wünschenswert.“ Eine solche strebten die Grünen 2015 an – derzeit hängt das Vorhaben aber in der Warteschleife. Mit ein Grund dürfte der Plan Vassilakous sein, den Verkehr im Grätzel großflächiger zu beruhigen – sie lässt derzeit Fahrverbotszonen in der City prüfen.