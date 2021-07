Rotenturmstraße soll Begegnungszone werden

"Nein, es geht nicht um eine Fußgängerzone", stellt Rüdiger Maresch, Verkehrssprecher der Wiener Grünen, klar. Man wolle den Individualverkehr im ersten Bezirk nicht gänzlich verhindern, aber doch deutlich einschränken. Darum schwebt der Fraktion von Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou nach der Mariahilfer Straße nun die nächste Begegnungszone vor – und zwar in der Rotenturmstraße zwischen Stephans- und Schwedenplatz. Am Dienstagabend will man das Konzept den Anrainern präsentieren.