City-Bezirksvorsteher Figl: „Sperren sind Anti-Werbung“

KURIER: Der Welterbestatus des Wiener Zentrums ist gefährdet. Die Wiener ÖVP fordert daher, seinen Schutz in der Stadtverfassung zu verankern. Wie stehen die Chancen, dass das kommt?

Markus Figl: Für uns in der Inneren Stadt ist das Weltkulturerbe ein Herzensanliegen. Ich begrüße diese Initiative. Wir würden uns wünschen, dass das Weltkulturerbe auch in der Bauordnung verankert wird. Alle, die in die Innere Stadt investieren wollen, haben ein Recht, zu wissen, was geht und was nicht. Die Bezirksvertretung hat einen Antrag an den Gemeinderat für eine rechtliche Verankerung beschlossen. In der Inneren Stadt gibt es einen breiten Konsens.

Anlässlich des Vienna City Marathons kritisierten Sie „ausufernde“ Ringsperren und verlangten ein Nutzungskonzept für die Prachtstraße. Wie soll das konkret aussehen?

Das große Problem ist, dass Veranstalter oft argumentieren: Wenn eine Veranstaltung genehmigt wird, muss auch die andere erlaubt sein. Wir hätten gerne eine Ordnung in diesem System und dass die Stadt klar sagt, dass ein paar Mal im Jahr Veranstaltungen am Ring stattfinden können, aber nicht ausufernd. Gefährlich für den Bezirk ist, wenn ständig im Radio gesagt wird: ,Bitte meiden Sie die Innenstadt‘ – das ist eine Anti-Werbung.

Betrachtet man Statistiken der Wirtschaftskammer zu Ringsperren genauer, fällt auf, dass darin auch Sperren von Nebenfahrbahnen oder Querungen eingerechnet sind. Ist die Belastung vielleicht gar nicht so groß, wie der erste Bezirk tönt?

Wir führen keine Statistik. Mir geht es vor allem um jene Veranstaltungen und Demonstrationen, die alles absperren. Was zu viel ist, ist zu viel. Es geht einfach darum, wie wir die Sperren in Zukunft regeln wollen.