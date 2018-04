Heumarkt: Wiener ÖVP will Weltkulturerbe in Stadtverfassung verankern

Die Wiener ÖVP will den Schutz des Weltkulturerbes in der Wiener Stadtverfassung verankern. Der nicht amtsführende Stadtrat Markus Wölbitsch kündigte bei einer Pressekonferenz am Montag einen entsprechenden Antrag für die nächste Gemeinderatssitzung an.

Der Vorschlag ist eines der Ergebnisse des Runden Tisches zum Weltkulturerbe, zu dem die ÖVP Bürgerinitiativen und NGOs, die sich für den Erhalt des Welterbes engagieren, vergangenen Freitag eingeladen hatte, sagte Wölbitsch. Rund 50 Vertreter von Vereinen, denen unter anderem das Bauprojekt am Heumarkt ein Dorn im Auge ist, nahmen laut ÖVP daran teil. "Wir wollten zeigen, sie kämpfen nicht alleine", sagte Wölbitsch.

Die UNESCO fordert, dass die Höhe des geplanten Hochhauses am Heumarkt-Areal von den vorgesehenen 66 Metern auf 43 Meter reduziert wird. Die ÖVP kritisierte die rot-grüne Stadtregierung im Rahmen der Pressekonferenz einmal mehr dafür, dass sie das Welterbe nicht ernst genug nehme und forderte den künftigen Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) auf, Stellung zu beziehen. "Es geht hier um nichts Geringeres als das Erbe der ganzen Menschheit", sagte Wölbitsch, auf das Leitbild der UNESCO Bezug nehmend.