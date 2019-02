Wiener Grüne: Hebein folgt Vassilakou Ende Juni als Stadträtin

Bisher war unklar, wann die Stafette übergeben wird bzw. ob der Wechsel nicht doch vorgezogen wird, um die Übergangsphase zu verkürzen. Jetzt steht fest, dass die Rochade nach der Rechnungsabschlussdebatte (24. und 25. Juni) und damit im Zuge des Gemeinderats-Kehraus vor der Sommerpause über die Bühne geht.

Persönlichkeitskampagne

Bis dahin will Hebein noch an ihrer Bekanntheit arbeiten. Wobei sie "beim Billa in meinem Bezirk" oder in der U-Bahn inzwischen schon öfter angesprochen werde, wie sie sagt. Breit in den Fokus gerückt werden soll die neue grüne Nummer Eins dann im Frühjahr bzw. Frühsommer mit einer Persönlichkeitskampagne. Noch nicht klar ist, ob diese schon vor der EU-Wahl, die Ende Mai stattfindet, oder erst nachher gestartet wird. Hausbesuche will die Wiener Partei ebenfalls fokussieren.

Inhaltlich möchte Hebein in den kommenden Monaten - auch in Erwartung eines neuerlichen Hitzesommers - den Klimawandel ins Zentrum rücken, den sie mit der sozialen Frage verknüpfen will: "Die Klimakrise trifft vor allem alte und kranke Menschen sowie Kinder." Bei der Thematik bzw. bei der Setzung von Maßnahmen dagegen spielten natürlich ihre künftigen Hauptagenden, Verkehr und Stadtplanung, eine wesentliche Rolle, versichert Hebein.