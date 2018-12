Hebein: „Es ist eine Frage der Vernunft, die Koalition fortzuführen“

"Perfide Show" von Türkis-Blau

"Und irgendwann endet es einmal im Stacheldraht - wie zuletzt in Drasenhofen", verwies sie auf das umstrittene und inzwischen vorerst geschlossene Flüchtlingsquartier in Niederösterreich. Das Jugendamt habe die Pläne des blauen Landesrats ( Gottfried Waldhäusl, FPÖ, Anm.), das "erste Lager" zu errichten, dankenswerterweise aufgehalten. "Aber man fragt sich: Wie lange noch?" Die Regierung ziehe "diese perfide Show" zudem parallel zu Gedenkveranstaltungen etwa anlässlich 80 Jahre Pogromnacht ab: "Wir sammeln uns in den Prunksälen der Republik und gedenken. Und gleichzeitig wird das erste Lager in Drasenhofen errichtet mit Stacheldraht drumherum, das im letzten Moment gestoppt wird."

Insofern liege umso mehr Arbeit vor den Grünen. Wobei Vassilakou zum Ende ihrer Rede wieder gute Laune versprühte und ihrer Nachfolgerin Hebein drei Geschenke überreichte: Klee für das Glück, ein mobiles Fußmassagegerät für die Ausdauer ("Das ist mein eigenes, aber eh desinfiziert") und eine "Phrasendreschmaschine", da man immer eine Antwort parat haben müsse, "wenn einem jemand die Gurke vor die Nase hält". Vassilakou versprach Hebein ihre volle Rückendeckung: "Ich bin unglaublich stolz auf dich. Viel Erfolg."