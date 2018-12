Wiener Grüne: Peter Kristöfel ist neuer Landessprecher

Die Wiener Grünen haben jetzt auch einen neuen Landessprecher: Bei der Landesversammlung in Wien-Floridsdorf wurde Peter Kristöfel am Samstag als Nachfolger des zurückgetretenen Joachim Kovacs gewählt - mit 56,7 Prozent der Stimmen. Er konnte sich gegen zwei Gegenkandidaten durchsetzen.

Der gebürtige Grazer Kristöfel (41), der nach eigenen Angaben "seit dem Kindergarten" in Wien wohnt, ist seit 2015 Bezirksrat in Döbling. Außerdem war der Mathematik- und Physiklehrer zuletzt in den Erneuerungsprozess der Wiener Partei involviert.