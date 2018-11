Maria Vassilakou: "Wollte nie ein Polit-Methusalem sein"

Warum polarisiert Rot-Grün dann so stark?

Die Polarisierung hat viel damit zu tun, dass in den letzten Jahren alles nur auf die Migrationsfrage reduziert worden ist. Aus Sicht eines Spindoktors aus gutem Grund. Sie polarisiert extrem und deckt alles andere zu. Den 12-Stunden-Tag, Kürzung der Arbeitslosenunterstützung und der Mindestsicherung, Kürzungen für Flüchtlinge und bald heißt es: „Frauen zurück an den Herd“. So wird Schritt für Schritt die reaktionäre Agenda durchgesetzt. Die Gefahr für unseren Lebensstandard steht nicht an den EU-Grenzen, sondern sie sitzt in den Ministerien. Die bauen das Kreisky-Erbe ab, das, worauf der Wohlstand des Landes fußt: Einem robusten Sozialstaat mit einer liberalen Gesellschaft. Und da stehen wir erst am Anfang der Entwicklung.

Auch Sie als Person haben stark polarisiert.

Wie könnte ich nicht polarisieren? Ich bin keine gebürtige Österreicherin, bin unverkennbar eine Frau, in regierender Position und ich bin entscheidungsfreudig. Das sind Faktoren, die nicht goutiert werden.

Wie sehr hat Sie das belastet? Oder hat es Ihnen sogar gefallen?

Wenn es mir gefallen hätte, müsste ich psychopathisch veranlagt sein. Aber ich bin nicht in ein hübsches Zimmer ins Rathaus gezogen, um dann die Aussicht zu genießen.