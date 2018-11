Thronfolge bei den Wiener Grünen: „Es wird ein König“

Der neue Weg an die Spitze der Grünen

Die Kandidaten

Maria Vassilakou wird die Grünen nicht in die nächste Wien-Wahl führen, die für 2020 angesetzt ist. Fünf Personen wollen das an ihrer Stelle tun und rittern um die Spitzenkandidatur: Klubchef David Ellensohn, die Gemeinderatsmandatare Birgit Hebein und Peter Kraus, der Meidlinger Bezirksrat Benjamin Kaan sowie die Ärztin Marihan Abensperg-Traun.

Die Wahlberechtigten

1850 Grün-Sympathisanten, die sich zuvor registrieren ließen, und 1550 Parteimitglieder dürfen die nächste Nummer eins bestimmen.

Die Abstimmung

Die Wahl funktioniert nach dem Instant-Runoff-System. Dabei wird am Stimmzettel nicht nur ein Kandidat angekreuzt, die Bewerber werden stattdessen gereiht. Ab Donnerstag werden die Stimmzettel ausgeschickt, gewählt wird per Brief. Am 27. November soll das Ergebnis feststehen.