Grüne: Ellensohn baut auf Konflikt mit Heumarkt-Investor

Für Aufregung sorgte zwischenzeitlich die Nachricht, dass sich Tojner als Grün-Wähler registriert haben soll (siehe Kasten). Ob Ellensohn am Hinausspielen dieser Information beteiligt war, ist allerdings unklar. Definitiv zückte der 55-Jährige vergangene Woche einen Trumpf: Er zeigte Tojner wegen Betrugs an, weil eine seiner Firmen Sozialwohnungen als Feriendomizil vermietet haben soll.

Ellensohn greift also jenen Mann direkt an, mit dem die Grünen in Sachen Heumarkt-Umgestaltung gemeinsame Sache machten. Damit teilt er eine Breitseite gegen Vassilakou und ihren Förderer Christoph Chorherr aus, die sich für das Projekt stark gemacht hatten.

Die beiden waren es auch, die Ellensohn im Zuge der grünen Flügelkämpfe in den 2000er-Jahren auf Platz zwei in der Landesorganisation verwiesen hatten. Ellensohn agierte in dieser Position weitgehend loyal und beschaffte etwa die grünen Stimmen für die Hochhaus-Widmung. Nun schert er aus. Das könnte zwei Gruppen ansprechen: Parteifreunde, die Vassilakou ihr Ignorieren der Basis nachtragen und jene, die sich mehr grünes Selbstbewusstsein gegenüber der SPÖ wünschen. Gleichzeitig kann er so seine größte Schwäche ausbügeln: Als langjähriger Mandatar steht Ellensohn für das alte System – und damit für das Gegenteil von Erneuerung, die die Grünen dringend bräuchten.