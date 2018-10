Wiener Grüne: Kandidatensuche geht in heiße Phase

Nicht mehr per Abstimmung auf einer Mitgliederversammlung, sondern in einem für alle Partei-Affinen offenen Verfahren – so küren die Wiener Grünen heuer erstmals ihren nächsten Spitzenkandidaten. Mit einem öffentlichen Hearing tritt das neue Prozedere nun in die entscheidende Phase. Am Dienstagabend stehen die fünf Interessenten für die Spitzenposition Rede und Antwort.

Die Grünen verzichten in der Einladung zu dem Event keineswegs auf Superlative: Von „Konfrontation der Spitzenkandidaten“ oder „Elefantenrunde“ ist da zu lesen. Das klingt bereits nach „echtem“ Wahlkampf. Der steht in Wien allerdings noch nicht unmittelbar bevor: Die Gemeinderatswahl findet laut Plan erst im Herbst 2020 statt. Traditionell beschließen die Grünen aber stets sehr früh, wer sie in den Wahlkampf führt.