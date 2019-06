Doppelführung des 13A: „Kuhhandel“ in der Neubaugasse

Von einem „politischen Kuhhandel“ spricht Kurt Wilhelm, Betreiber des (auf Honig und Trüffel spezialisierten) „Wald & Wiese“-Geschäfts in der Neubaugasse. Der Grund für die Einschätzung: Ab Herbst 2020 wird die Buslinie 13A (wie der KURIER am Samstag berichtete) in beide Richtungen durch die Neubaugasse fahren – und das, obwohl sich der Bezirk immer dagegen ausgesprochen hat. Dass die Einkaufsstraße im Gegenzug zur Begegnungszone umgebaut und zwecks Vermeidung urbaner Hitzeinseln begrünt wird, dürfte den Bezirk umgestimmt haben.

Ob er das gut findet, kann der Unternehmer noch nicht beantworten. „Die Begegnungszone an sich finde ich ganz super, das wertet die Neubaugasse auf. Aber ich fürchte, dass es eine Begegnungszone des 13A wird. Vor allem in der Früh, wenn der Bus in Drei- bis Vier-Minuten-Intervallen in beide Richtungen fährt.“