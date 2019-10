Neue Studie: Warum sich Flaniermeilen wirtschaftlich rentieren

Reine Geldverschwendung. Sinnlose Behübschung. Bloß ein Denkmal für die Politiker. So oder so ähnlich lauten die negativen Reaktionen, wenn in Wien Einkaufsstraßen umgebaut werden.

Sei es die Neulerchenfelder Straße in Ottakring, die gerade breitere Gehsteige bekommen hat. Oder die Rotenturmstraße in der Innenstadt, die in einem Monat als Begegnungszone eröffnet wird. Oder das Paradebeispiel Mariahilfer Straße, die seit 2013 nahezu autofrei ist.

Die Befürworter versprechen sich von solchen Umgestaltungen oder Sanierungen dagegen mehr Passanten, die sich länger in der Straße aufhalten. Und natürlich fleißig einkaufen – wodurch sich die Investitionen letztlich rechnen. Eine neue Untersuchung zeigt nun, dass diese Stimmen Recht haben dürften.

Durchführen lassen hat die Studie nicht etwa das rot-grün regierte Rathaus. Sondern Standortanwalt Alexander Biach, der von der Wiener Wirtschaftskammer bestellt wurde. Und die war in der Vergangenheit oft ein lautstarker Kritiker von verkehrsberuhigten Geschäftsstraßen.