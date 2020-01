Grüne Pläne: So soll die neue Gumpendorfer Straße aussehen

Nicht mehr zeitgemäß und dem Charakter der Straße widersprechend: So beschreibt Verkehrsplaner Harald Frey von der Technischen Universität ( TU) Wien den aktuellen Zustand der Gumpendorfer Straße. Und zwar in einer Studie, die Frey für die Grünen Mariahilf ausgearbeitet hat. Am Mittwoch wurde sie vorgestellt.

Wie berichtet, wollen die Grünen den Durchzugsverkehr auf der Verbindungsachse zwischen Getreidemarkt und Gürtel stark reduzieren.