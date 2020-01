Rotenturmstraße: Zu viele Autos, zu wenige Mistkübel – aber entspannter

Martha Hutterer vom gleichnamigen Comic-Geschäft ist „freudig überrascht“, wie sie erzählt. Zuerst sei sie skeptisch gewesen – vor allem, weil sie mit den Geschäftsleuten der Mariahilfer Straße gesprochen habe (die waren anfangs ja nicht gerade begeistert über ihre eigene Begegnungszone).

Mittlerweile hat Hutterer ihre Meinung geändert. „Man geht gemütlicher durch die Straße, man fühlt sich wohler, es ist nicht mehr so eng“, sagt sie. Täglich hatten ja Touristengruppen, die vom Busparkplatz am Schwedenplatz über die Rotenturmstraße zum Stephansplatz geleitet werden, die Gehsteige verstellt. Zwar sind die Gruppe noch immer unterwegs, aber weil die Gehwege breiter sind, stören sie nicht mehr so sehr.