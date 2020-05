Nachrang für Autos: Das Schrauben am verkehrsberuhigten Ikea-Grätzel

Zusätzlich sieht diese Option zwei Einbahnen vor: in der Gasgasse (von der Kohlenhofgasse bis zur Zwölfergasse) und in der Langauergasse (von der Fuchsgasse bis zur Gerstnerstraße).

Variante zwei geht noch weiter: Die Gerstnerstraße wird zusätzlich zur Sackgasse. Die Einbahn in der Langauergasse gibt es in dieser Version nicht, stattdessen wird der Abschnitt eine Fußgängerzone.

20 Parkplätze weniger

Entlang all dieser neuen Fußgängerzonen, Wohnstraßen und Einbahnen soll ein „urbaner Freiraum“ entstehen. Die Mittel dazu: zusätzliche Bäume, Beete mit Gräsern und Stauden, Kletterpflanzen an den Fassaden und Sitzmöbel. In der Langauergasse könnte so eine Art Park geschaffen werden.