Ein Westbahnpark mit Mega-Pool: Mehr Grün für den 15. Bezirk

Doch jetzt sei das Ganze noch viel drängender geworden: „Gerade in Zeiten der eingeschränkten Mobilität wegen Corona braucht es Freiraum“, sagt Lilli Lička, Professorin für Landschaftsarchitektur an der Boku Wien. Dass der Raum benötigt werde, dafür reiche schon jetzt ein Blick auf die Fläche: Menschen gehen neben den Gleisen spazieren. Oder sie kommen über Öffnungen im Zaun von der Felberstraße auf die Böschungen und bleiben dort sitzen. Junge Menschen lassen den Abend gemeinsam am Rustensteg über der Bahn ausklingen.

Bedrohte Idylle

Doch die Idylle sei bedroht, mahnt Lička: „Eine einzigartige Stelle geht verloren.“ Die ÖBB als Grundeigentümerin würden diese wohl mit Gebäuden verwerten. Doch weitere tausende Bewohnerinnen und Bewohner vertrage die Gegend nicht mehr. „Es braucht Weitblick vor Wohnungsmaximierung“, sagt Mitstreiterin und Architektin Karoline Seywald. Verdichtung sei schon sinnvoll. Aber eben nicht nur und nicht zu intensiv. Ohne Grünflächen keine Lebensqualität.