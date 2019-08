Viel Grün, mehr Beton: So effektiv sind die Maßnahmen der Stadt

Auch andere Länder ziehen mit einem Fokus auf grüne Städteplanung nach. In Sri Lanka wurde im Frühjahr das „Clearpoint Residencies“ als Gebäude mit größtem senkrechten Garten ausgezeichnet. Das 185 Meter hohe Hochhaus beherbergt Luxus-Apartments.

Senkrechte Gärten

Davor hatte das das „One Central Park“ in Sydney den Titel „höchster senkrechter Garten“ getragen (es ist aber „nur“ 117 Meter hoch). An seiner Fassade ranken 250 unterschiedliche australischen Pflanzen- und Blumenarten in die Höhe.

Auch näher an Österreich stehen grüne Vorzeigeprojekte. Das pflanzlich wohl auffallendste Werk Mailands sind die Zwillingstürme „Bosco Verticale“ (dt. senkrechter Wald), designt vom italienischen Architekten Stefano Boeri. Hier wachsen 900 Bäume und 2.000 andere Pflanzen.

Dachfarm in Paris

In Paris entsteht ein Pionierprojekt anderer Art: im Frühling 2020 soll mit 14.0000 Quadratmetern im Südwesten der Stadt die weltweit größte Dachfarm eröffnen.

20 Gärtnerinnen und Gärtner werden 30 verschiedene Pflanzenarten züchten und in der Hochsaison täglich etwa 1.000 Kilogramm Obst oder Gemüse ernten. Die Betreiberfirma Agripolis will mit diesem Projekt ein weltweit anerkanntes Modell für nachhaltiges Produzieren schaffen. Die Farm wird ohne Pestizide auskommen und den Wasserverbrauch gering halten.

Urban Farming – also Obst- und Gemüseanbau auf Dachterrassen oder in Hochbeeten in der Stadt – liegt aufgrund der weiter anhaltenden Landflucht generell im Trend.