Der Eine unter Dach: Der Meiselmarkt wird 25

Jemanden mit Expertise zum Fleischeinkaufen mitzunehmen, ist am Meiselmarkt eine gute Idee. Denn was vielen anderen Wiener Märkten oftmals vermisst wird, ist das Aushängeschild des Meiselmarktes: Es gibt hier Fleisch – und zwar so, wie man es sonst nur noch ganz selten sieht.