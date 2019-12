Der Meidlinger Markt trägt jetzt Haube

So oder so: Eine Haube für ein Marktlokal, das gab’s in Wien noch nie. „Und das macht mich schon ein bissl stolz“, sagt Chefin und Köchin Heidi Ratzinger (46, geb. Neuländtner).

Wenngleich ihr die Auszeichnung nicht so wichtig sei, wie der Umstand, dass auch die Gäste kommen. Und das tun sie. Die Wirtschaft ist praktisch täglich ausreserviert, zu Mittags werden die Tische zwei Mal vergeben.

Dass das Lokal jetzt so gut funktioniert, damit hat die Chefin (sie erkochte ihre erste Haube im Knappenhof in Reichenau an der Rax, war lange Küchenchefin in der Blauen Gans in Salzburg und kochte zuletzt bei Christian Petz am Badeschiff und im Gußhaus) nicht gerechnet.

Als ihr Bauträger und Erfinder der Wirtschaft – Hans Jörg Ulreich – von der Idee des gehobenen Restaurants am Markt erzählt hat, habe sie nicht gerade Luftsprünge gemacht.