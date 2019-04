Meidlinger Markt: Aus Milchbart wurde Marktbar

Gemischten Satz gibt's in der Marktbar aber künftig nicht nur beim Wein, sondern auch beim Kaffee. Die Bohnen, die der Neo-Gastronom verwendet, kommen aus El Salvador ( Zentralamerika). Drei verschiedene Sorten werden dort auf einem Hang angebaut. Geröstet wird dann in der Röstwerkstatt in Korneuburg in Niederösterreich.

Und zwar von der Tochter der Kaffeefarmerin in El Salvador. Weil Herkunft und Verarbeitung so transparent sind, darf sich der Kaffee „Growers Roast“ nennen, das ist die höchstmögliche Fair-Trade-Auszeichnung.

Zum Essen wird es in der „ Marktbar“ vor allem Sandwiches nach amerikanischem Vorbild geben. „Spannende, coole Kombinationen“ sollen es sein – Pulled Beef in Tomatensoße mit Safranmayonnaise zum Beispiel. Auch Salate und Bowls (in Schüsseln angerichtete Speisen, Anm.) sollen auf die Karte kommen. Frühstück wir es „demnächst“ geben, ob ganztags oder nicht, muss sich Kavsek erst überlegen.