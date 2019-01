Lokal „Milchbart“ am Meidlinger Markt schließt

Dass das Milchbart bald zusperrt, hinterlässt eine Lücke am Meidlinger Markt. Denn Christian Chvosta war der erste „Bobo“ (Eigenangabe, Anm.), der sich auf den Meidlinger Markt getraut hat. Vor sechseinhalb Jahren eröffnete er dort das „Milchbart“ – ein Lokal mit Bar. Jeden Tag hat er frisch gekocht. Was, das hat er spontan entschieden, je nachdem, was an Lebensmitteln da war.

Chvosta brachte anderes (jüngeres, urbaneres) Publikum zum Markt und hat diesen dadurch stark geprägt. Einige, die dort später selbst Stände eröffneten, haben ihre Idee beim „Milchbart“ geboren.

Bei Anna Putz, die den Feinkostladen „ Anna am Markt“ betreibt, war das so. „Ich hätt’ mich das nie getraut, wenn er nicht da gewesen wäre“, sagt Putz. Dass Chvosta nun aufhört, findet sie „ein bissl trist“, aber: „Es war eine tolle Zeit.“

Mark Ruiz Hellin, der die Marktkonditorei „Hüftgold“ betreibt, saß mit einer Bekannten im „Milchbart“, als diese ihm von jenem freien Stand am Meidlinger Markt erzählte, in der Hellin jetzt seine Konditorei angesiedelt hat. „Ohne den Christian wäre der Markt vielleicht gar nicht mehr da“, sagt Hellin.