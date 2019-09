Anrainer wollen Autos rund um Wiener Hannovermarkt ausbremsen

Eine Fußgängerzone an der Kreuzung von Hannovergasse und Othmargasse soll das Chaos beheben, fordern sie.

„Es fehlt dort einfach an Platz“, sagt Otto Mittmannsgruber von der „ Bürgerinitiative Brigittenau“. Die Idee hinter der Fußgängerzone (mit Liefererlaubnis) sei, dass parkplatzsuchende Autolenker nicht mehr im Kreis um den Markt fahren können.

Und: „Man muss die Marktbesucher in die Tiefgarage am Brigittaplatz locken – zum Beispiel mit einer Stunde Gratisparken.“ Tempo 30 in der Jägerstraße solle den Verkehr zusätzlich beruhigen.

Protestaktion am Samstag

Mit einem Protestfest am Samstag (ab 9.30 Uhr beim Hannovermarkt) wollen Mittmannsgruber und seine Mitstreiter ihre Forderungen bekannt machen – und zur Diskussion stellen.