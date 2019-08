Beliebtheit: Wiener Brunnenmarkt überholt den Naschmarkt

Die Pflicht-Öffnungszeiten sorgen jedenfalls nach wie vor für Diskussionen. Bettina Thallmaier, die am Brunnenmarkt in der „Speckhüttn“ Fleisch, Wurst, Kuchen und Textilien verkauft, stellen sie etwa vor organisatorische wie finanzielle Probleme. Weil sie allein im Verkauf stehe und sich keinen Mitarbeiter leisten könne, müsse sie Mittwochvormittag den Stand schließen, um die Ware abholen zu können, erzählt die Händlerin. Dadurch ergäben sich Umsatzeinbußen.

Dass an Nachmittagen unter der Woche besonders viele Kunden kommen – wie Sima sagt –, kann Thallmaier nicht bestätigen. „Im Sommer ist am Vormittag mehr los. Vor allem ältere Leute gehen in der Früh einkaufen.“