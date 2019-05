Wiener Märkte: Vom Nah- zum Genussversorger

Gekostet bzw. mit nach Hause genommen werden können etwa Innviertler Surspeck, Nockberger Zirbenwürste, Bergkäse aus dem Bregenzerwald, Grammel-Pesto, Sanddorn-Marmelade oder Preiselbeer-Blutwurst. Weil es nicht nur um Genuss, sondern auch um Authentizität geht, erzählen die Aussteller gern über die jeweilige handwerkliche Herstellung.

Info zum Schmankerlmarkt im Servitenviertel

Angebot: Vor der Servitenkirche bieten 15 Verkaufsstände am 16. Mai und an fünf weiteren Terminen regionale Produkte und internationale Spezialitäten – darunter Fleisch und Wurst, Käse, Antipasti, Brot und Gebäck, Öle, Fisch, Wein und Konfekt. Zudem präsentieren die lokalen Delikatessengeschäfte ihre Produkte. In der „Edelschimmel“-Käsebar (Servitengasse 5) gibt’s am 16. Mai kreative Brotkreationen aus der Öfferl-Dampfbäckerei. „La Pasteria“ (Servitengasse 10) kombiniert die Markteröffnung mit einem Frühlingsfest – geboten werden Livemusik und eine Modeschau.

Termine: Der Schmankerlmarkt findet jeweils an Donnerstagen von 10 bis 19 Uhr statt. Und zwar am

16. und 23. Mai, am 6., 13. und 27. Juni sowie am 4. Juli.