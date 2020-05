Wie Bäume im Wiener Asphalt überleben sollen

Und das ist in einem Bezirk wie Fünfhaus – dicht verbaut und kaum Platz für Grünfläche – besonderes bitter. Dass gerade der 15. Bezirk nun als erster so ein Projekt umsetzt (nach dem Pilotprojekt „Schwammstadt“ in der Seestadt), freut den Bezirksvorsteher. „Das ist super, so können wir die Bäume erhalten“, sagt Zatlokal.

Das Projekt ist vorerst auf zwei Jahre angelegt, danach zieht die Boku ein Resümee. 600.000 Euro kostet die Umgestaltung, 10 Prozent trägt der Bezirk.