Immer mehr Bemalungen: Warum es die Wiener Straßen bunt treiben

Wohnstraßen

In Wien wurde 1983 die erste Straße als Wohnstraße gewidmet – heute gibt es rund 190 Stück davon. Würde man sie nebeneinander reihen, entspreche das der Fläche von 57 Fußballfeldern. Autos dürfen in Wohnstraßen nur zu- und abfahren – und zwar in Schrittgeschwindigkeit.

Das Betreten der Fahrbahn und das Spielen ist ausdrücklich gestattet. Allerdings dürfen Fahrzeuge nicht mutwillig behindert werden. Radfahrer dürfen in Wohnstraßen auch gegen die Einbahn fahren.

Fußgängerzonen

In Fußgängerzonen dürfen Autos und Radfahrer üblicherweise nicht einfahren. In Wien sind allerdings mehr als 40 Fußgängerzonen für Radler geöffnet – sie dürfen dort in Schrittgeschwindigkeit fahren, auch nebeneinander.