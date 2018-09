Wohnstraßen: Ein Wohnraum am Asphalt

Eine weiße Toilette samt Spülkasten, kuschelige Teppiche und gemütliche Lehnsessel gehören nicht zur üblichen Ausstattung einer Straße. In der Pelzgasse in Rudolfsheim-Fünfhaus waren diese Gegenstände am Freitag trotzdem aufgestellt. Grund dafür war aber keine Sperrmüll-Sammelaktion, sondern der erste „Tag der Wohnstraße“ – den die Kultur-Initiative Space & Place zum Anlass nahm, um den Begriff Wohnstraße wörtlich zu verstehen.

Während sich Kinder im mitten auf der Fahrbahn gelegenen „Spielzimmer“ um ein Schwungtuch scharrten, tratschten junge Erwachsene im „Wohnzimmer“ bei Jazzklängen und Kaffee mit Kuchen. Im „Vorzimmer“ durchstöberten Besucher die Kleiderständer nach Pullovern, Jacken und Hosen, die dort zum Tausch standen.

„Wir haben internalisierte Muster, was man auf Straßen darf und was nicht“, erklärt Initiatorin Brigitte Vettori. „Zum Beispiel haben wir gelernt, nur am Gehsteig zu gehen.“ In Wohnstraßen sei das aber gar nicht notwendig. Laut Straßenverkehrsordnung (StVO) dürfen Autos nur zu- und abfahren, das Betreten der Fahrbahn und das Spielen ist ausdrücklich erlaubt (siehe Fakten-Box). Das beutet: Auch Schachspielen, Kaffeetrinken und Räder schlagen ist gestattet.

Jene eingelernten Verhaltensweisen, die einer solchen Nutzung im Wege stehen, wollen Vettori und ihre Mitstreiter bewusst machen. Sie selbst habe sich erst dazu überwinden müssen, mitten auf der Fahrbahn zu gehen, erzählt die Kultur- und Sozialanthropologin. „Wenn das mehrere machen, beginnt man, sich wohlzufühlen – und die Straße als öffentlichen Wohnraum zu genießen.“ Und das soll laut Vettori wiederum dazu beitragen, dass sich Menschen mit verschiedenen Lebensentwürfen kennenlernen.

Zum Aufenthalt auf der Wohnstraße anregen soll auch der anstehende Umbau der Pelzgasse. Fahrbahn und Gehsteige sollen künftig auf einem Niveau liegen, die Autospur soll verschmälert werden, zusätzliche Bäume sind vorgesehen. Die Baumaschinen sollen 2019 auffahren, bisher gibt es aber nur einen provisorischen Plan.