Wiener Servitengasse wird zur Fußgängerzone

Die Servitengasse wird zwischen Grünentorgasse und Porzellangasse ihr Aussehen verändern. Jedenfalls für drei Monate im Sommer; aber auch darüber hinaus. Doch der Reihe nach.

Fix ist, dass die Servitengasse von Mitte Juli bis Mitte September eine sogenannte coole Straße wird. Coole Straßen sind eine Erfindung von Vizebürgermeisterin Birgit Hebein ( Grüne): Straßen in heißen Vierteln werden für einige Monate mit Pflanzen, Rollrasen und Sprühnebel-Duschen ausgestattet. Autos werden ausgesperrt.

Das Ziel: Anrainer sollen sich im Sommer dort erfrischen. Im Vorjahr gab es drei coole Straßen, heuer soll jeder Bezirk eine bekommen.

Geht es nach der SPÖ, soll die coole Servitengasse zur Dauereinrichtung werden. Sie will die Gasse in eine Fußgängerzone umwandeln – und umbauen. Die Elemente der coolen Straßen sollen in die Pläne eingearbeitet werden, sagt Bezirkschefin Saya Ahmad ( SPÖ) zum KURIER.