Das Servitenviertel: „Das kleine Montmartre von Wien“

Reservieren kann man hier ebenso wenig wie mit Kreditkarte zahlen. Couillard, der früher in 200 Lederwaren-Shops 1300 Mitarbeiter beschäftigte, verzichtete bewusst auf Website und Telefon. Er wollte „was Kleines für die Leute in der Nachbarschaft“. Dass das Lokal, dessen Name auf die original Drogeriemarkt-Einrichtung von 1904 zurückgeht, zunehmend von Touristen geschätzt wird, war keine Absicht. Daran sind die Reiseführer schuld, in denen „La Mercerie“ Erwähnung fand.

„Hipp“ wolle man hier nicht sein, sagt der Obmann der Kaufleute im Servitenviertel, Werner Dreier, „sondern nachhaltig“. „Unsere Vision war das little Montmartre von Wien: In den kleinen Geschäften und Lokalen des Grätzels sollen die Chefs selbst drin stehen. Die persönliche Ansprache ist uns wichtig. So kennt man die Story des Kunden schon und kann schnell und gut bedienen.“

Das wisse in erster Linie das internationale Publikum zu schätzen, das hier wohne, sagt Dreier. „Leute, die sich nicht im ersten Bezirk hinter Touristenschlangen anstellen und doch ein bestimmtes Flair genießen wollen.“