Wie die Thaliastraße eine Straße zum Verweilen werden soll

„Die Thaliastraße ist in die Jahre gekommen“, sagt Prokop. Dabei war das 2,5 Kilometer lange Straßenstück einst eine der wichtigsten Einkaufsstraßen Wiens.

Belebt ist sie auch heute noch. Es reiht sich Geschäft an Geschäft, und es gibt eine gute Mischung aus Gastronomie, Einzelhandel und Betrieben. Aber: Man muss dort nicht unbedingt länger verweilen, als man zum Einkaufen braucht.

Das soll sich nun ändern. Prokop will aus der wichtigen Ottakringer Einkaufsstraße eine „Flaniermeile“ machen, wie er zum KURIER sagt. Innerhalb von zwei Jahren – von 2021 bis 2023 – soll die Thaliastraße in mehreren Abschnitten umgestaltet werden.

Wie? „Moderner, offener“, sagt der Bezirksvorsteher. Bäume sollen gepflanzt, Trinkbrunnen errichtet, Sprühnebelduschen installiert werden. Auch konsumfreie Räume wird es geben.

Mit den ersten beiden Abschnitten – von Gürtel bis Kirchstetterngasse und Kirchstetterngasse bis Feßtgasse/Panikengasse – soll 2021 begonnen werden.

So viel zu den Vorstellungen des Bezirks. Alles weitere können die Bürger vorschlagen. Am Donnerstag hat der Beteiligungsprozess begonnen – in Zeiten von Corona freilich ohne persönliche Beteiligung.

Wer Vorschläge machen will, kann das per Telefon, Mail oder via Videochat machen. Außerdem gibt’s einen Fragebogen zum Ausfüllen.