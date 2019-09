Dicht verbaute Wiener Bezirke suchen nach neuen Grünoasen

Möglich wurde das durch den Umbau des ehemaligen Sophienspitals. Auf dem Areal sollen bis 2022 Wohnraum, ein Kindergarten und eine Schule entstehen. „Die Ausschreibung und die Planungsphase laufen“, erklärt der grüne Bezirkschef Markus Reiter. Mit der Entscheidung im Bauträgerwettbewerb sei im Herbst zu rechnen.

Unerfüllte Wünsche

Noch nicht in trockenen Tüchern ist dagegen der öffentliche Durchgang durch den Theresianum-Park, auf den die Bezirksvertretung auf der Wieden schon seit Jahren drängt.

Zwar suche man im Zuge der Flächenwidmung für das Areal zwischen Taubstummengasse, Argentinier-, Theresien- und Favoritenstraße vorsorglich den Dialog mit den betroffenen (und nicht sonderlich begeisterten) Parteien – mit Theresianum und Diplomatischer Akademie. Bis dato sei die technische Machbarkeit eines Durchgangs aber nicht geklärt, sagt Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl ( SPÖ).

Unerhört blieb bis dato auch der Wunsch von Saya Ahmad, SPÖ-Bezirkschefin am Alsergrund. Ihr wäre die öffentliche Nutzung des Gartens beim Priesterseminar in der Strudelhofgasse ein Anliegen. Trotz mehrerer Anläufe ist hier aber keine Einigung in Sicht.