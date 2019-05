Wien: Grünste Stadt in ganz Europa

Link zum Original-KURIER-Artikel

Experten von der Umweltschutz-Abteilung in Wien

haben eine Untersuchung gemacht.

Dabei wurde verglichen,

wie viele Grün-Flächen es in Wien gibt

und wie viel Fläche verbaut ist.

Bei der Untersuchung wurde Wien mit

anderen Städten in Europa verglichen.

Dabei kam heraus, dass sich nur auf einem

kleinen Teil vom Stadtgebiet in Wien

Wohnungen, Betriebe und Straßen befinden.

Auf dem größeren Teil vom Stadtgebiet sind Wälder,

Äcker, Parkplätze mit Schotter und Flächen mit Wasser.

Damit schafft es Wien auf den Platz 1

der grünsten Städte in ganz Europa.

Auf Platz 2 ist Prag, die Hauptstadt von Tschechien.

Auf Platz 3 ist Berlin, die Hauptstadt von Deutschland.

Umweltschutz-Stadt-Rätin Ulrike Sima sagt,

dass bestehende Grünflächen geschützt

und ständig erweitert werden.

In den kommenden Jahren errichtet die Stadt Wien

wieder neue Parkflächen.

Zu 850 bestehenden Parks,

die es schon gibt, kommen neue Parks dazu.

Zum Beispiel wird der Reumannplatz neu gestaltet.

Im Herbst 2019 wird außerdem mit dem Bau vom

„Elinor-Ostrom“-Park in der Seestadt Aspern begonnen.

Im Jahr 2020 wird ein großer Park

am Gelände vom Wiener Nordbahnhof gebaut.

Bereits verbaute Flächen,

wie zum Beispiel alte Fabriks-Gelände

oder Bahnhofs-Flächen,

werden für neue Grün-Flächen genutzt.

Das ist zum Beispiel so beim Nord- und Nordwestbahnhof

oder bei der Seestadt Aspern.

Die Seestadt Aspern wurde

auf dem gleichnamigen Flugfeld gebaut.

Im Sommer kann der Hitze-Unterschied

zwischen Innenstadt und dem Umland von Wien

bis zu 12 Grad betragen.

In der Innenstadt kann es durch die vielen Häuser,

durch die Straßen und durch den Verkehr sehr heiß werden.

Deswegen hat die Stadt Wien ein „Cooling-Paket“ beschlossen.

Cooling ist Englisch und bedeutet Kühlung.

Unter anderem sollen in den nächsten Jahren

150 Häuser-Fassaden in ganz Wien bepflanzt werden.

Das hilft gegen die starke Hitze-Entwicklung.

Es sollen aber auch neue Bäume gepflanzt werden,

um Menschen Schatten zu spenden.

Es sollen außerdem Wasser-Spritzer eingesetzt werden,

die Menschen mit einem feinen Wassernebel abkühlen.