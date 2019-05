Wien gehört zu den grünsten Metropolen Europas

Der bundesweite Trend ist ein anderer, betont man in Wien gern. Denn Österreich-weit werden im Schnitt täglich rund 13 Hektar Grün- und Ackerfläche verbaut – obwohl rund 40.000 Hektar Industrieareale brachliegen würden.

Punkto Technik geht Wien übrigens auch eigene Wege: Für besagtes Grünraum-Monitoring wurden im Zuge von Überflügen Infrarot-Bilder der Grünräume erstellt. Dies ermögliche deutlich genauere Ergebnisse als die Auswertung von Satellitenaufnahmen, die aus weit größerer Entfernung gemacht werden, erklärt Naturschutz-Experte Wolfgang Khutter von der MA22. Im nahen Infrarotbereich können die Grünflächen auf den Meter genau erfasst werden.

Hitze-Inseln

Das Streben nach mehr Grün betrifft übrigens nicht nur die horizontalen Flächen in der Stadt. Denn in den Sommermonaten sorgen Asphalt, Beton und Dächer im dicht verbauten Gebiet für zum Teil extreme Temperaturen. Die Differenz zwischen Innenstadt und Umland kann bis zu zwölf Grad betragen. Um diese „Hitzeinseln“ – oder auch „ Urban Heat Islands“ – zu entschärfen, schnürt die Stadt ein „Cooling-Paket“ um 500.000 Euro. Unter anderem sollen in den kommenden Jahren 150 begrünte Fassaden entstehen. 50 Häuser stehen allein in Favoriten.

Das Kühl-Paket umfasse zum einen die Förderung von Fassadenbegrünungen, sagt Khutter. Zum anderen aber auch die Pflanzung zusätzlicher Bäume als Schattenspender sowie die Installierung von Wasserspritzern.