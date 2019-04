Grüne Städte: Spektakuläre Projekte von Asien bis Europa

Mit dem allgemeinen Grünkult gedeiht auch eine neue Branche – smarte Tools ermöglichen es, in den eigenen vier Wänden Gemüse und Obst zu züchten. Im Februar hat in Brooklyn, New York, die „Greenery Unlimited“ aufgemacht: das „weltweit erste Kaufhaus für biophiles Design“. Dort verkauft man nicht nur Pflanzen, sondern ganze Pflegesysteme, um das persönliche Gewächshaus am Leben zu erhalten. Dabei wird an die Idee der Biophilie angeknüpft, die Erich Fromm folgend, „die leidenschaftliche Liebe zum Leben und allem Lebendigen ist“. „Greenery“-Gründer Rebecca Bullene und Adam Besheer sehen darin nicht nur einen Trend, sondern den Gegenentwurf zum hektischen Stadtleben: „Der einzige Weg, um mit dem Chaos dieser Stadt zurechtzukommen, ist es, sein Zuhause in ein Heiligtum zu verwandeln.“ Das Unternehmen ist bekannt für seine grünen Installationen und vertikalen Gärten, die die Büros von Netflix, Google oder der New York Times zieren.