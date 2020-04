Zweiter Frühling: So trotzen die Wiener Baustellen Corona

Andere städtische Baustellen stehen still – etwa jene für die Begegnungszone in der Neubaugasse. Zwischen der Mariahilfer Straße und der Lindengasse hätte just am

16. März (dem Tag des Lockdowns) die Straßenoberfläche wieder geschlossen werden sollen. „Es ist in unserem Interesse, dass die Arbeiten bald weitergehen – auch wegen der Geschäftsleute“, heißt es aus dem Büro von Bezirkschef Markus Reiter ( Grüne). Einen Zeitplan gibt es noch nicht.