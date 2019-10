Stadtentwicklung: Halbzeit beim Bau der Triiiple-Hochhäuser

Mit Wasser aus dem Donaukanal heizen. Den Concierge per Handy beauftragen, die gereinigte Wäsche abzuholen. In mehr als 100 Metern Höhe im Rooftop-Pool schwimmen. Was wie kostspielige Science-Fiction klingt, ist an der Erdberger Lände bald Realität.

Auf der Baustelle für die Triiiple-Türme – zwischen Donaukanal, Flughafen-Autobahn und Schnirchgasse gelegen – herrscht Hochbetrieb: Wo bis 2016 das Zollamt stand, dringt nun der Lärm von Sägen aus drei Hochhaus-Skeletten. Kräne hieven Paletten nach oben, Männer schleppen Blechrohre. In Turm I und II entstehen rund 500 Eigentumswohnungen.