Sonderpreise für Österreicher: Wie Wiener Hotels Gäste locken

Nach dem Vorbild Berlins - wo die Aktion bereits seit 2009 läuft - sollten Wiener für einen Kurzurlaub in der Stadt begeistert werden. Die Aktion war zumindest ein Erfolg: 1.200 Menschen nahmen teil. Nun soll es im August mit "Erlebe deine Hauptstadt" eine Art Revival geben. Nur diesmal sollen alle in Österreich lebenden Menschen zu einem Besuch in Wien verführt werden.

Unter Luxus-Laken: Österreicher schlafen um 20 Prozent günstiger

Eingecheckt werden kann bei rund 40 Hotels aus dem gehobenen Segment. Die österreichischen Gäste können aus vier Preiskategorien wählen. Die Hotels selbst haben sich verpflichtet, ihnen die Zimmer gegen Vorlage eines Meldenachweises um zumindest 20 Prozent günstiger anzubieten als regulär.