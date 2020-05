Wien-Tourismus heuer "nicht zu retten"

In Wien gibt des derzeit so gut wie keine Touristen. Im April wurden um 98 Prozent weniger Nächtigungen als im gleichen Monat des Vorjahres dokumentiert. "Wir wissen aus einer Hotelbefragung, dass die Hotels sagen, sie brauchen mindestens 50 Prozent Auslastung, um überhaupt aufmachen zu können, das ist momentan nicht der Fall." Normalerweise gebe es in Wien eine Auslastung von 80 Prozent.

Kettner rechnet damit, dass erst im September die meisten Betriebe wieder offen haben werden. Wobei er davon ausgeht, dass das Jahr nicht mehr zu retten sei - auch wenn es im Juni zu den Öffnungen der Grenzen u.a. zur Schweiz und zu Deutschland kommen wird.