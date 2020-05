Urlaub findet Stadt: Wiener Hotels locken mit Sonderpreisen

Die Sommer-Ausgabe richtet sich nun an alle Österreicher. Jedenfalls mit dabei sind etwa das Park Hyatt am Hof, das Grand Ferdinand am Ring, das Steigenberger Hotel in der Herrengasse, das Hotel Daniel am Gürtel oder das Lamée in der Rotenturmstraße.

Sie werden ein Paket anbieten, das aus mindestens zwei Übernachtungen und einem Heft mit Gutscheinen (etwa für Stadtführungen) besteht. Die Preise stehen noch nicht fest.