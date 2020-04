Corona-Reiseverbot: Diese Spaziergänge bringen Wienern Wien näher

„Wir wollen den Moment des Reisens nach Wien holen“, sagt Gartner im Gespräch mit dem KURIER. Um eine andere Welt kennenzulernen, müsse man sich nicht physisch aus der Stadt bewegen.

Versteckte Orte

Dazu reiche zum Beispiel auch ein Spaziergang in der Freudenau – wo die Tour-Teilnehmer eine romantische Szenerie mit Pferden und Pfauen erwartet. So schön wie in einem Rosamunde-Pilcher-Film, aber nur ein paar U-Bahn-Stationen entfernt.

Oder ein Ausflug nach Favoriten, wo man – und das werden wohl manche nicht gewusst haben – auch ganz gut beim Heurigen einkehren kann.